Москвичей с симптомами ОРВИ примут в поликлинике без записи

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Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы в связи с увеличением количества заболевших COVID-19.
По данным на утро 18 января, накануне в столице заразились коронавирусом 8342 человека. Это почти на 800 человек больше, чем было днем ранее, и вдвое больше, чем в середине прошлой недели. Понятно, что нагрузка на медиков возросла соответственно. В связи с этим департамент здравоохранения Москвы предупреждает, что время вызова врача на дом по телефону 112 может быть увеличено.
Между тем, пациенты с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут самостоятельно посетить врача в поликлинике. Предварительная запись в этом случае не требуется. Нужно просто обратиться к любому дежурному врачу.
Заразить других посетителей поликлиники эти больные не смогут – для них в здании разработан отдельный маршрут. Но, конечно, все должны носить маску.
Новый взрывной рост заболеваемости специалисты связывают с распространением штамма COVID-19 "омикрон". Опыт других стран показывает, что этот штамм намного более заразен и течение болезни развивается более стремительно.
Пациенты, сделавшие прививку, переносят болезнь легче. Пройти бесплатную вакцинацию в Москве можно по предварительной записи в районных поликлиниках или без записи в специальных пунктах вакцинации в торговых центрах и других общественных местах.
По предварительным данным, он скрывается за границей