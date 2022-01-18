Москвичей с симптомами ОРВИ примут в поликлинике без записи

Количество дежурных врачей увеличено

Поликлиники Москвы перешли на усиленный режим работы в связи с увеличением количества заболевших COVID-19.

По данным на утро 18 января, накануне в столице заразились коронавирусом 8342 человека. Это почти на 800 человек больше, чем было днем ранее, и вдвое больше, чем в середине прошлой недели. Понятно, что нагрузка на медиков возросла соответственно. В связи с этим департамент здравоохранения Москвы предупреждает, что время вызова врача на дом по телефону 112 может быть увеличено.

Между тем, пациенты с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут самостоятельно посетить врача в поликлинике. Предварительная запись в этом случае не требуется. Нужно просто обратиться к любому дежурному врачу.

Заразить других посетителей поликлиники эти больные не смогут – для них в здании разработан отдельный маршрут. Но, конечно, все должны носить маску.

Новый взрывной рост заболеваемости специалисты связывают с распространением штамма COVID-19 "омикрон". Опыт других стран показывает, что этот штамм намного более заразен и течение болезни развивается более стремительно.

Пациенты, сделавшие прививку, переносят болезнь легче. Пройти бесплатную вакцинацию в Москве можно по предварительной записи в районных поликлиниках или без записи в специальных пунктах вакцинации в торговых центрах и других общественных местах.