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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание с членами правительства по поводу ситуации с распространением штамма "омикрон". По его словам, пока нет всплеска госпитализаций, но нужно быть готовыми к любому развитию событий.
Мишустин призвал работодателей перевести на удаленку работников там, где это возможно.
Вице-премьер Татьяна Голикова же сообщила, что "омикрон" уже доминирует в столице и Подмосковье, а также зафиксирован в 42 регионах страны. При этом срок карантина сокращается с двух недель до недели.
Также Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета достиг 63,9%.
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