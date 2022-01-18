В России сокращают карантин для заболевших COVID-19

Теперь заразившимся инфекцией не нужно сидеть дома две недели

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание с членами правительства по поводу ситуации с распространением штамма "омикрон". По его словам, пока нет всплеска госпитализаций, но нужно быть готовыми к любому развитию событий. 

Мишустин призвал работодателей перевести на удаленку работников там, где это возможно.

Вице-премьер Татьяна Голикова же сообщила, что "омикрон" уже доминирует в столице и Подмосковье, а также зафиксирован в 42 регионах страны. При этом срок карантина сокращается с двух недель до недели.

Также Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета достиг 63,9%. 

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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