При высоких темпах заболеваемости новым штаммом коронавируса роста госпитализаций пока не отмечается

В Москве фиксируется новый всплеск заражений COVID-19. Доминирующим штаммом уже стал "омикрон". Статистика по столице позволяет врачам делать осторожные выводы о том, что данная разновидность коронавируса более заразна, чем предыдущие, но болезнь протекает легче. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин во вторник, 18 января.

Он отметил, что несмотря на рост заболеваемости, госпитализация остается на сравнительно небольшом уровне, а вот нагрузка на амбулаторное звено уже резко возросла.

"Чтобы поликлиники могли справиться с возросшей нагрузкой, мы значительно увеличили количество дежурных врачей. Они работают ежедневно, без выходных",

– уточнил Собянин. Он пояснил, что необходимости увеличивать, как раньше, коечный фонд, сейчас нет необходимости, резерв пока достаточный. А вот медикам в поликлиниках сейчас сложно обойти на дому всех пациентов, поэтому при небольшой температуре и сносном самочувствии москвичи могут сами прийти в районное медучреждение, где их примут и осмотрят без предварительной записи.

Что касается общих мер профилактики коронавируса, то они пока остаются прежними:

непривитые и не переболевшие ковидом пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать самоизоляцию;

работодатели должны перевести 30% штата (а лучше больше) на удаленку;

при первых признаках ОРВИ нужно отказаться от посещения общественных мест и показаться врачу.

Цель этих мер – максимально сократить цепочки заражений, уменьшив число социальных контактов. Срок действия указанных требований установлен до 1 апреля 2022 года.

По последним данным, в России за сутки инфицировано коронавирусом 31 252 человека, из них 8 342 – в Москве.

Во вторник, 18 января, вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что срок карантина по коронавирусу в России сокращается до 7 дней.