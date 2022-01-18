Оперштаб: процент госпитализированных с COVID-19 за неделю снизился в 1,5 раза

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В Москве при росте заболеваемости коронавирусом на 99% уровень госпитализации вырос всего на 8%. Такие данные привел Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве во вторник, 18 января.
Так, за последнюю неделю в столице было госпитализировано 5,5 тысячи человек, тогда как неделей ранее – чуть больше 5,1 тысячи. При этом количество инфицированных за этот период выросло вдвое.
Получается, что сейчас экстренная помощь и постоянное медицинское наблюдение требуется 12,5% пациентов с COVID-19 от общего числа заболевших, хотя в начале января этот показатель составлял 23%.
Опираясь на эти данные, медики делают осторожные выводы, что штамм "омикрон", который уже превалирует в Москве, более заразен, но вызывает менее опасное ухудшение здоровья, чем другие разновидности COVID-19.
В связи с этим в России сократили продолжительность карантина с 14 до 7 дней, а в Москве увеличили количество дежурных врачей в районных поликлиниках, к которым можно обратиться с симптомами ОРВИ без предварительной записи.
О том, какие меры предпринимаются в Москве на фоне нового роста заболеваемости коронавирусом, рассказал мэр Сергей Собянин.
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