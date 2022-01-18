Что делать при симптомах заражения штаммом «омикрон»: рекомендации врача

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Главный
специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента
здравоохранения столицы Андрей
Тяжельников напомнил о симптомах нового штамма и дал россиянам ряд
рекомендаций.
Основными сигналами о том, что вы заразились "омикроном", являются слабость, боль в мышцах, заложенный нос, сухой кашель и повышение температуры. Этот штамм по симптомам очень похож на обычную простуду. Медик напомнил, что при возникновении признаков заражения необходимо оставаться дома.
Облегчить состояние помогут полоскание горла и промывание носа, а также жаропонижающие средства, если температура поднялась выше 38.
Врач предупредил россиян, что антибиотики нельзя принимать самостоятельно. Мало того, что они не помогут в борьбе с вирусом, еще и ударят по и так ослабленному организму. Тяжельников отметил, что при ковиде, протекающем в легкой форме, используются обычно противовирусные лекарства Умифеновир и Интерферон-альфа.
Также медик посоветовал побольше пить и отказаться от жирной, соленой и жареной пищи. Стоит включить в рацион цитрусовые. Комнату, где находится заболевший, нужно почаще проветривать, а также не пренебрегать влажной уборкой.
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