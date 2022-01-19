За сутки вирус обнаружили еще у 33 899 человек

Вот уже много месяцев наша страна ведет ожесточенную борьбу с распространением по территории России опасной коронавирусной инфекции. Власти делают все необходимое для стабилизации эпидемиологической обстановки, однако ковид постоянно мутирует и продолжает заражать наших сограждан. Так, за минувшие сутки медицинские специалисты выявили еще 33 899 носителей COVID-19.



Больше всего новых заболевших, по печальной традиции, обнаружили в Москве. За сутки в Белокаменной опасную инфекцию подхватили 8 795 местных жителей. Следом идет Культурная столица. Среди жителей Санкт-Петербурга обнаружили 4 382 новых зараженных. На третьем месте расположилась Московская область. В этом регионе заболели еще 2 626 горожан.

Несмотря на тяжелую ситуацию, российские врачи делают все возможное для спасения жизни и здоровья наших сограждан. Только за минувшие сутки медицинским специалистам удалось поставить на ноги 22 920 пациентов. За все время пандемии полностью выздоровели 9 925 855 человек.

Однако вирус продолжает уносить жизни граждан России. За сутки жертвами COVID-19 стали еще 698 человек. За все время из-за вируса скончались 323 376 россиян. Общее число заболевших достигло 10 899 411.

К слову, по мнению опытного эпидемиолога Татьяны Руженцовой, у новой мутации COVID-19 "омикрон" могут появиться присущие только России особенности. К этому штамму нужно подойти со всей серьезностью, передает слова эксперта телеканал "360".