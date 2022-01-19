Чем лечить "омикрон": главный инфекционист Москвы дала рекомендации

Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Течение заболевания при инфицировании штаммом COVID-19 "омикрон" схоже с классическим проявлением ОРВИ. Поэтому и лечение назначается аналогичное. Об этом сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
"Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки",
– подчеркнула Сметанина. Она пояснила, что в большинстве случаев инфицированные "омикроном" пациенты могут обойтись безрецептурными средствами, которые есть в каждом доме. В частности, при температуре выше 38 градусов нужно принимать ибупрофен или парацетамол. При першении в горле – полоскать отварами трав или хлоргексидином. Для устранения заложенности носа – применять сосудосуживающие капли и промывать нос растворами на основе морской воды.
Скорейшему выздоровлению способствуют также противовирусные препараты, например интерферон-альфа в виде капель, спреев (гриппферон, генферон лайт и др.), а также умифеновир (арбидол) и риамиловир (триазавирин), перечислила Сметанина в интервью ТАСС.
При этом главный инфекционист Москвы строго-настрого запретила принимать антибиотики без назначения врача.
"При вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла",
– пояснила она, добавив, что прием антибиотиков может привести к серьезным осложнениям. Поэтому пациентам, у которых высокая температура держится более трех дней и симптоматическое лечение не приносит облегчения, нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.
Отдельно Сметанина указала на меры, которые должны соблюдать члены семьи заболевшего коронавирусом. Лучше всего ему выделить отдельную комнату. Но если это невозможно, то хотя бы полотенца, посуда, белье и предметы личной гигиены у больного должны быть индивидуальными и проходить регулярную обработку.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о мерах, которые предпринимаются в Москве в связи с активным распространением "омикрона".
Евросоюз готов усилить санкции против Минска