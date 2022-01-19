Чем лечить "омикрон": главный инфекционист Москвы дала рекомендации

Принимать меры нужно при первых признаках заболевания

Течение заболевания при инфицировании штаммом COVID-19 "омикрон" схоже с классическим проявлением ОРВИ. Поэтому и лечение назначается аналогичное. Об этом сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

"Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки",

– подчеркнула Сметанина. Она пояснила, что в большинстве случаев инфицированные "омикроном" пациенты могут обойтись безрецептурными средствами, которые есть в каждом доме. В частности, при температуре выше 38 градусов нужно принимать ибупрофен или парацетамол. При першении в горле – полоскать отварами трав или хлоргексидином. Для устранения заложенности носа – применять сосудосуживающие капли и промывать нос растворами на основе морской воды.

Скорейшему выздоровлению способствуют также противовирусные препараты, например интерферон-альфа в виде капель, спреев (гриппферон, генферон лайт и др.), а также умифеновир (арбидол) и риамиловир (триазавирин), перечислила Сметанина в интервью ТАСС.

При этом главный инфекционист Москвы строго-настрого запретила принимать антибиотики без назначения врача.

"При вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла",

– пояснила она, добавив, что прием антибиотиков может привести к серьезным осложнениям. Поэтому пациентам, у которых высокая температура держится более трех дней и симптоматическое лечение не приносит облегчения, нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Отдельно Сметанина указала на меры, которые должны соблюдать члены семьи заболевшего коронавирусом. Лучше всего ему выделить отдельную комнату. Но если это невозможно, то хотя бы полотенца, посуда, белье и предметы личной гигиены у больного должны быть индивидуальными и проходить регулярную обработку.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил о мерах, которые предпринимаются в Москве в связи с активным распространением "омикрона".