Врач поделился инструкцией по лечению "омикрона" с появления первых симптомов

Пациентам необходимо больше пить и отдыхать

Первые симптомы заболевания штаммом COVID-19 "омикрон" очень похожи на сезонное ОРВИ, поэтому при появлении насморка, головной боли, повышении температуры нужно сразу начинать лечение обычными домашними средствами. Об этом сообщил главный внештатный терапевт департамента здравоохранения Москвы Виктор Фомин.

Очень важно при первых признаках заболевания остаться дома и действовать по ситуации: пить не менее 2 литров жидкости в день, в том числе чая с мятой, облепихой, медом. Отказаться от курения, чаще проветривать комнату, больше отдыхать. Температуру до 38 градусов лучше не сбивать, при повышении – принять парацетамол или ацетилсалициловую кислоту. Чтобы эти средства не навредили желудку, вместе с ними можно выпить минимальную дозу омепразола или эзомпразола.

От боли в горле Фомин рекомендует использовать антисептики (мирамистин), растворы для полоскания (хлоргексидин) и разные спреи, пастилки и леденцы. При насморке – применять сосудосуживающие капли не чаще 2-3 раз в день и промывать нос растворами морской соли.

Антибиотики принимать не следует, а вот интраназальные формы интерферона альфа (например, гриппферон) или противовирусные препараты типа умифеновира (арбидол) или риамиловира (триазавирин) помогут быстрее справиться с болезнью.

Специалист подчеркнул, что если симптомы сохраняются более пяти дней, необходимо непременно обратиться к врачу. Еще полезно в каждом доме иметь пульсоксиметр для измерения концентрации кислорода в организме, норма для которой – 96-100%, передает АГН "Москва".

Ранее рекомендации по лечению "омикрона" дала главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина. Именно этот штамм коронавируса сейчас превалирует в Москве.