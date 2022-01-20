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Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации оставляет желать лучшего. Руководство страны делает все возможное для стабилизации обстановки. Тем временем, новые мутации COVID-19 пытаются обойти все препятствия и продолжают распространяться по территории нашего государства. Только за прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заболели
38 850
человек.
Самые печальные итоги дня пришли из Златоглавой. Московские врачи за минувшие сутки обнаружили еще 11 557 новых носителей опасного заболевания. У второй столицы нашего государства тоже плохи дела. За вчерашний день в Санкт-Петербурге выявили еще 4 753 заболевших COVID-19. В числе антирекордсменов по заболеваемости также Московская область. Среди жителей Подмосковья за 24 часа инфекцию подхватили еще 2 795 горожан.
Несмотря на тяжелые условия, напряженный график и в целом сложную обстановку, российские медицинские специалисты продолжают в поте лица трудиться, чтобы защитить людей от последствий заражения. За прошедший день профильным экспертам удалось поставить на ноги 22 920 пациентов. Всего за время коронавирусной эры в стране полностью вылечились 9 950 333 человека.
К сожалению, наши сограждане продолжают умирать из-за последствий инфицирования. За сутки вирус унес жизни 698 россиян. За все время пандемии в нашей стране скончались 323 376 зараженных человек. К 20-му января общее число людей, подхвативших инфекцию, достигло 10 938 261.
К слову, опытный медицинский эксперт из Мельбурна Эрик Леви недавно указал на опасное заблуждение, связанное с новой мутацией COVID-19. Специалист подчеркнул, что люди, переболевшие штаммом "омикрон", не получат защиту от последующих мутаций. Так что не стоит специально пытаться подхватить эту инфекцию, передает слова врача телеканал "360".
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