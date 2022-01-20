В московские стационары закупили новое оборудование для лечения пациентов с COVID-19

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Более 3,5 тыс. единиц современного медицинского оборудования будет поставлено в московские стационары и резервные госпитали, где лежат пациенты с коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Для больниц закуплена дополнительная диагностическая, реанимационная, лабораторная техника, а также медицинская мебель, средства транспортировки больных и т.п. Среди 3,5 тыс. единиц приобретенного оборудования – аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, видеоларингоскопы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента и пр.
"Делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить максимально эффективное обследование и лечение всех больных коронавирусной инфекцией",
– подчеркнула Анастасия Ракова.
Сейчас в Москве работают пять резервных госпиталей: в ледовом дворце "Крылатское", КВЦ "Сокольники", ТЦ "Москва", павильоне №75 на ВДНХ и на территории медицинского комплекса в Коммунарке. В целом они рассчитаны на семь тысяч пациентов.
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