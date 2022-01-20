Главный ЛОР Москвы дал рекомендации по лечению при признаках "омикрона"

Важно чаще полоскать горло и использовать солевые растворы для носа

Начало заболевания, вызванного штаммом коронавируса "омикрон", очень похоже на обычную простуду или ОРВИ: появляется боль и першение в горле, заложенность носа. Поэтому и лечение нужно предпринимать симптоматическое, причем при первых же признаках болезни. На это указал главный отоларинголог столицы Андрей Крюков.

"Для снятия воспаления в горле лучше всего использовать антисептические растворы. Ими нужно регулярно, по 4-5 раз в день, полоскать горло",

– подчеркнул врач. Для снижения болевых симптомов он рекомендовал применять таблетки или спреи с анестетиком, но – что очень важно! – не чаще 2-3 раз в день.

ЛОР также предостерег от злоупотребления сосудосуживающими каплями. Они хорошо снимают заложенность носа, но применять их более семи дней подряд нельзя. В случае длительного насморка лучше использовать спреи с солевыми растворами.

Облегчит течение болезни также регулярное проветривание помещения и увлажнение воздуха, передают "Аргументы и факты".

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