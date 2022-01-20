Глава РБ перенес болезнь на ногах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже второй раз заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 20 января, рассказал сам глава государства. Политик уточнил, что на этот раз у него выявили новый штамм COVID-19 "омикрон". Он подчеркнул, что перенес болезнь на ногах.

О своем самочувствии президент РБ поведал главе Тывы Владиславу Ховалыгу. По словам Лукашенко, вирус не вызвал у него осложнений. Более того, политик узнал о болезни только по результатам теста.

Отметим, что в первый раз белорусский правитель перенес коронавирусную инфекцию в июле 2020 года, причем, тоже бессимптомно.

Ранее политолог Павел Усов объяснил, какие угрозы для Александра Лукашенко несет новая конституция Белоруссии.