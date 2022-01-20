Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже второй раз заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 20 января, рассказал сам глава государства. Политик уточнил, что на этот раз у него выявили новый штамм COVID-19 "омикрон". Он подчеркнул, что перенес болезнь на ногах.
О своем самочувствии президент РБ поведал главе Тывы Владиславу Ховалыгу. По словам Лукашенко, вирус не вызвал у него осложнений. Более того, политик узнал о болезни только по результатам теста.
Отметим, что в первый раз белорусский правитель перенес коронавирусную инфекцию в июле 2020 года, причем, тоже бессимптомно.
Ранее политолог Павел Усов объяснил, какие угрозы для Александра Лукашенко несет новая конституция Белоруссии.
Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста
Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля