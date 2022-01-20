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Снижение рисков заражения штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон" доступно с помощью спиртовых ингаляций. Такое заявление сделал доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников.
Специалист уточнил, что вдыхание алкогольных паров до некоторого момента усиливает элиминацию вируса из дыхательной системы организма. Вполне достаточно накапать на маску обычной водки и некоторое время подышать.
Не меньшую роль играет соблюдение норм санитарии и гигиены – регулярно мытье рук и промывание носа, а также соблюдение социальной дистанции. Нужно также свести к минимуму использование средств массового передвижения и больше ходить пешком, указал специалист для "Радио 1".
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