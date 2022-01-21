Коронавирус в России: главное

Коронавирус в России: главное
Фото: Andrea Canali/EPA/ТАСС
Последние новости о заболеваемости COVID-19 в нашей стране

К 21 января 2022 года число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 342,8 миллиона. Скончались 5 575 969 человек с подтвержденным COVID-19. 

Коронавирус в России: последние новости


По данным на 21.01.2022, в РФ зарегистрировано 10 987 774 случая инфицирования коронавирусом. За последние сутки вирус подхватили еще 49 513 человек. При этом побороть инфекцию смогли 9 975 052 россиянина, накануне было выписано 24 719 пациентов после COVID-19. Однако 324 752 пациента с ковидом скончались. В том числе за последние сутки умерли 692 зараженных вирусом.

Эпидемия COVID-19 началась в России в марте 2020 года. Чтобы ограничить распространение инфекции, президент Владимир Путин объявил нерабочими апрель и начало мая. Это не коснулось сотрудников продуктовых магазинов, аптек и предприятий, производящих товары первой необходимости. Также были приняты меры для поддержки населения.

С 12 мая в стране завершился период нерабочих дней. Однако в дальнейшем Владимир Путин поручил главам субъектов принимать самостоятельные решения по  режиму самоизоляции, карантину и иным ограничениям. 

В сентябре 2020 г. рост заболеваемости коронавирусом в РФ вновь усилился, в связи с чем в регионах опять вернули строгий масочный режим.

В декабре 2020 г. в стране началась массовая вакцинация. Благодаря этому зимний и весенний период России удалось пройти легче, чем Европе и другим регионам мира. В начале мая 2021 г. президент РФ объявил 10-дневный период нерабочих дней, чтобы сократить количество социальных контактов и предотвратить усиление эпидемии. Мера дала краткосрочный эффект. 

В июне 2021 г. в РФ был зафиксирован резкий рост числа новых инфицирований. Распространение болезни вызвала индийская мутация COVID-19 – штамм "дельта", для которого характерно более быстрое развитие тяжелых патологий легких.

Специалисты объявили, что остановить эпидемию реально только в условиях сформированного коллективного иммунитета. Для этого 60-80% населения должны поставить вакцину. Первой обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан объявила Москва, затем ее примеру последовали и другие регионы.  

Коронавирус в Москве


По данным на 21.01.2022, в Москве COVID-19 выявили за весь период у 2 140 914 жителей, в том числе за последние сутки заболели 15 987 человек. В общей сложности в столице скончались 38 226 пациентов с диагностированным коронавирусом, только накануне зафиксировано 72 летальных исхода. 

Чтобы уменьшить число новых пациентов с коронавирусом, в марте 2020 г. власти города попросили всех работодателей организовать работу сотрудников на дому, если это возможно. Также был временно отменен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и учащихся, закрыты все магазины, кроме продуктовых, парки, рестораны и другие общественные места.

Ужесточили весной и режим самоизоляции: всех жителей столицы обязали находиться на домашнем карантине. С 15 апреля на улицу стало можно выходить только со специальным пропуском, но это не касалось походов в магазины, аптеки, чтобы выбросить мусор и погулять с собакой. 

Режим самоизоляции и цифровые пропуска в Москве отменили с 9 июня, масочный режим при этом сохранялся. 

В конце сентября в Москве начался рост заболеваемости коронавирусом. Всех школьников отправили на двухнедельные каникулы. С 19 октября занятия возобновились, но для учеников 6-11 классов в дистанционном режиме. Решения о работе вузов разрешили принимать администрации учебного заведения. 

В начале декабря в столице стартовала массовая кампания по вакцинации. Сначала на прививку могли записаться работники, много контактирующие с окружающими: водители, медики, продавцы. Затем ограничения были сняты. Пункты вакцинации открылись не только в городских поликлиниках, но и торговых центрах и общественных местах.

Несмотря на это, темпы вакцинации были медленными, что привело к третьей волне эпидемии. На этом фоне было объявлено о необходимости привиться определенным категориям граждан и разработана система QR-кодов. В начале июля в сутки стали делать уже более 100 тыс.прививок, уровень заболеваемости стабилизировался. Это позволило отменить ряд ограничений. 

вакцина от коронавируса

В середине августа 2020 г. в России зарегистрировали и запустили в производство первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V". Вакцинирование было объявлено добровольным. Сначала прививку получили "группы риска" – правоохранители, водители, учителя и т.д. 

В сентябре 2020 г. центр "Вектор" зарегистрировал вторую отечественную вакцину "ЭкоВакКорона".  Затем  был зарегистрирован и запущен в производство препарат "КовиВак", созданный в Центре имени Чумакова в Москве. Все эти вакцины двухфазные. Кроме того, получила одобрение вакцина "Спутник Лайт" – она вводится однократно, но срок эффективности у нее короче.

С 5 декабря 2020 г. в России началась массовая компания по вакцинации. Однако темпы были недостаточно высокими, несмотря на то, что вакциной были обеспечены все регионы. 

В июне 2021 г. на фоне взрывного роста заболеваемости коронавирусом в Москве объявили об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, торговли, здравоохранения и ряда других. Аналогичные меры вскоре объявили в в других регионах РФ. 

Сертификаты о вакцинации и QR-коды, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, сейчас требуются при посещении ресторанов столицы и других регионов, некоторых массовых мероприятий и общественных мест. С 1 августа отдыхать в Сочи и на других курортах Краснодарского края смогут только те, кто привились, или готовы поставить прививку в течение трех дней после заезда в отель.

Эффективность и безопасность российского препарата от коронавируса подтверждают и исследования, проведенные за рубежом.

Отдел информации
Эмма
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Самое печальное, что у нас люди несерьёзно относятся к укреплению иммунитета...если бы каждый более четко к этому вопросу подходил, уровень заболеваемости был бы ниже. А это крайне важно. Я например жую фруттилар витамин D3 в виде мармеладных ягод с дозировкой 600 ме. Витамин этот крайне важен для повышения сопротивляемости организма....но и плюс ко всему прочему конечно же здоровый образ жизни.
Оксана
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Много кто пренебрегает иммунитетом....А между тем он ведь важен не только в качестве профилактики простудных и вирусных заболеваний, но также для гормонального фона, особенно женского. Поэтому я считаю, что помогать себе нужно по максимуму. Принимаю для этого ледис формулу больше чем поливитамины. У неё составе есть экстракты редких растений-гинкго билоба, чертополох, корень Ямса дикого....это очень положительно сказывается, не пренебрегайте.
ГостьСС
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Гость276856
Эффективность и безопасность российского препарата от коронавируса подтверждают и исследования, проведенные за рубежом.
Брехня стопроцентная. Даже дедлайн по документам в ВОЗ пропустили. И не надо ля ля про политику, что ВОЗ не регистрирует. Сделали скороспелку с живым вирусом. Минздрав прокололся с QR кодами. Занизили заболеваемость и смертность в 5 раз. Сними лапшу с ушей. Провал по вакцинам, локдаунам и вакцинации. Кто виноват?
Grumbler
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Гость276856
Эффективность и безопасность российского препарата от коронавируса подтверждают и исследования, проведенные за рубежом.
Ну ответь тогда, кремлебот, если он такой эффективный, зачем народ <цензура> на повторную вакцинацию?
Гость276856
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Эффективность и безопасность российского препарата от коронавируса подтверждают и исследования, проведенные за рубежом.
Гость9324978
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555
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Гость280639
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