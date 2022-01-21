Вирус стал причиной смерти еще 692 граждан

Эпидемиологическая обстановка в нашей стране оставляет желать лучшего. Несмотря на все попытки сдержать распространение вирусной инфекции по территории Российской Федерации, COVID-19 продолжает мутировать и заражает все новых и новых граждан нашей страны. Только за минувшие сутки медицинские эксперты обнаружили еще 49 513 носителей опасного заболевания. Такими неутешительными данными поделились специалисты профильного штаба по борьбе с распространением инфекции. Эта цифра – антирекорд за всю пандемию.



Наихудшим образом ситуация складывается в российской столице. Медицинские сотрудники Белокаменной зафиксировали еще 15 987 зараженных среди москвичей. В Культурной столице дела идут не намного лучше. За прошедшие 24 часа в Санкт-Петербурге заразились еще 5 922 местных жителей. Замыкает тройку лидеров печального антирейтинга Московская область. Там за день стало известно о 4 424 новых зараженных.

Всего за период буйства мировой эпидемии коронавирусной инфекции на территории нашей страны заразились 10 987 774 человека. За это время медицинским экспертам удалось спасти от опасного вируса 9 975 052 жителей России. Только за прошедшие сутки полностью вылечились 24 719 человек.

К сожалению, вирус продолжает убивать наших сограждан. За 24 часа из-за заражения инфекцией скончались 692 россиян. За все время пандемии инфекция прервала земной путь 324 752 пациентов.

К слову, недавно иммунолог Владимир Болибок назвал группу пациентов, которым нужна срочная госпитализация при "омикроне". Речь идет о маленьким детях, заразившихся новой мутацией, передает телеканал "360".