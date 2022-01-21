Главный фармаколог Москвы: с легкими симптомами "омикрона" можно справиться самостоятельно без вызова врача

Важно начать симптоматическое лечение домашними средствами с первых признаков заболевания

Инфицирование штаммом коронавируса "омикрон" в большинстве случаев сопровождается легкими симптомами ОРВИ. Это подтверждает опыт и зарубежных, и российских врачей. Поэтому и лечение может быть направлено просто на снятие симптомов для облегчения состояния. Об этом сообщила главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

Она подтвердила, что обычно при заражении "омикроном" госпитализация и какое-то специфическое лечение не требуется. Достаточно соблюдать домашний режим, пить больше теплых витаминных напитков. При температуре выше 38-38,5 градуса нужно принять жаропонижающее средство на основе парацетамола.

Остальное – по состоянию, то есть при боли в горле – полоскать и принимать лекарства, уменьшающие першение, при заложенном носе – использовать сосудосуживающие препараты.

Без назначения врач можно также начать принимать противовирусные препараты на основе риамиловира и умифеновира, эффективны еще капли и спреи интерферона-альфы.

Но если на третьи сутки самостоятельного лечения лучше не становится, нужно обязательно обратиться к врачу, подчеркнула Марина Журавлева в интервью "Ленте.ру".

Ранее главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина назвала препараты, которые рекомендованы при "омикроне".