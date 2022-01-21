Эксперт заявил, что его слова подтвердит мировой опыт борьбы с любой эпидемией

Реальное число подхвативших коронавирусную инфекцию в мире в 6-10 раз выше выявляемого числа больных. Такое заявление сделал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов

Эксперт считает, что в действительности зараженных коронавирусом куда больше, чем зарегистрованных. Чтобы понять масштаб, заявил специалист, необходимо выявленное число больных коронавирусом умножить на десять и сложить с исходной суммой, озвучиваемой новостными ресурсами.

Мировой опыт распространения эпидемий, полагает Жемчугов, лишь подтвердит его заявление, пишет "Радио 1".