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Реальное число подхвативших коронавирусную инфекцию в мире в 6-10 раз выше выявляемого числа больных. Такое заявление сделал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов
Эксперт считает, что в действительности зараженных коронавирусом куда больше, чем зарегистрованных. Чтобы понять масштаб, заявил специалист, необходимо выявленное число больных коронавирусом умножить на десять и сложить с исходной суммой, озвучиваемой новостными ресурсами.
Мировой опыт распространения эпидемий, полагает Жемчугов, лишь подтвердит его заявление, пишет "Радио 1".
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