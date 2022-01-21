Мясников перечислил опасные симптомы нового штамма

Самостоятельное лечение запрещено, напомнил доктор

Врач Александр Мясников перечислил опасные симптомы, которые вызывает штамм "омикрон". Оперативный штаб по инфекции в Московской области привел слова эксперта.

Специалист указал, что в той или иной форме заболевание переносят большинство россиян. Однако вызывать бригаду скорой при пустяковом чихе рано.Тем не менее, в ряде случаев звонок медику необходимо сделать срочно, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Так, в первом случае речь идет об одышке. Но той, которая возникает в состоянии покоя, а не из-за физических нагрузок. Второй симптом – высокая температура, от 38 градусов. И еще один тревожный сигнал – сатурация ниже 94. 

Самостоятельное лечение ни в коем случае неприемлемо, напомнил доктор.

Источник: Оперштаб Московской области ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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