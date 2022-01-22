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Эпидемиологическая обстановка в нашем государстве оставляет желать лучшего. Зафиксирован новый всплеск заболеваемости ковидом. Эксперты специально созданного оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса рассказали, как сейчас обстоят дела на ковидном фронте. Так, за прошедшие 24 часа в Российской Федерации выявили 57 212
новых носителей COVID-19. Это самое большое число заболевших за сутки за все время пандемии.
Больше всего заболевших, по печальной традиции, в Златоглавой. Столичные медицинские эксперты диагностировали заражение коронавирусной инфекцией у 16 094 москвичей. На втором месте печального антирейтинга расположилась Культурная столица. В Санкт-Петербурге заболел еще 8 451 местный житель. В Московской области дела обстоят тоже достаточно тяжело. Там заразились еще 6 400 горожан.
В то же время врачи делают все возможное для стабилизации эпидемиологической обстановки. За сутки медикам удалось поставить на ноги 25 525 пациентов. За все время пандемии инфекцию смогли побороть 10 000 577 человек.
К сожалению, вирус продолжает убивать наших сограждан. За минувшие сутки COVID-19 стал причиной смерти 681 россиянина. За все время эпидемии он оборвал земной путь 325 433 жителей нашей страны.
К слову, недавно опытный иммунолог озвучил реальное число подхвативших COVID-19.
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