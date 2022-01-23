Новый рекорд по заболеваемости: статистика по коронавирусу в России на 23 января

Новый рекорд по заболеваемости: статистика по коронавирусу в России на 23 января
Фото: pixabay.com
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За сутки погибло 679 человек

Оперштаб обнародовал свежую статистику по ковиду на утро 23 января. За сутки от вируса умерло  679 человек, заразилось еще 63 205. 

Первое место по заболеваемости у Москвы. В столице новый рекорд по числу заражений – 17528 случаев.

Вторую строчку занимает Питер. Здесь заболело 9535 человек.

Третье место у Московской области. Заражений на утро 23 января – 7056.

За все время в России от ковида умерло 326 112 человек. Зафиксировано 11 108 191 заражений. 

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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