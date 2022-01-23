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Оперштаб обнародовал свежую статистику по ковиду на утро 23 января. За сутки от вируса умерло 679 человек, заразилось еще 63 205.
Первое место по заболеваемости у Москвы. В столице новый рекорд по числу заражений – 17528 случаев.
Вторую строчку занимает Питер. Здесь заболело 9535 человек.
Третье место у Московской области. Заражений на утро 23 января – 7056.
За все время в России от ковида умерло 326 112 человек. Зафиксировано 11 108 191 заражений.
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