За сутки погибло 679 человек

Оперштаб обнародовал свежую статистику по ковиду на утро 23 января. За сутки от вируса умерло 679 человек, заразилось еще 63 205.

Первое место по заболеваемости у Москвы. В столице новый рекорд по числу заражений – 17528 случаев.

Вторую строчку занимает Питер. Здесь заболело 9535 человек.

Третье место у Московской области. Заражений на утро 23 января – 7056.

За все время в России от ковида умерло 326 112 человек. Зафиксировано 11 108 191 заражений.