Ещё один торговый центр в Москве могут закрыть на 90 дней за несоблюдение антиковидных мер

Ещё один торговый центр в Москве могут закрыть на 90 дней за несоблюдение антиковидных мер
Фото: pixabay.com
Сотрудники и покупатели были без масок либо носили их на подбородке

На 90 суток могут закрыть ТЦ "Калита", который находится в Ясенево, за нарушение мер против коронавируса. Проверка показала, что сотрудники и посетители торгового центра находились там без масок либо носили их ненадлежащим образом. Об этом СМИ рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Андрей Харламов.

"Администрацией (…) не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований".

Он напомнил, что за несоблюдение антиковидных мер организации могут выписать штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, предприятие могут закрыть на 90 суток либо увеличить сумму штрафа до миллиона рублей, если будет доказано причинение вреда здоровью людей.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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