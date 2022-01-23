Ещё один торговый центр в Москве могут закрыть на 90 дней за несоблюдение антиковидных мер

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На 90 суток могут закрыть ТЦ "Калита", который находится в
Ясенево, за нарушение мер против коронавируса. Проверка показала, что
сотрудники и посетители торгового центра находились там без масок либо носили их
ненадлежащим образом. Об этом СМИ рассказал главный инспектор Объединения административно-технических
инспекций Андрей Харламов.
"Администрацией (…) не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований".
Он напомнил, что за несоблюдение антиковидных мер организации могут выписать штраф в 300 тысяч рублей. Кроме того, предприятие могут закрыть на 90 суток либо увеличить сумму штрафа до миллиона рублей, если будет доказано причинение вреда здоровью людей.
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