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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по ситуации с распространением заболевания в России на 24 января. Так, за минувшие сутки от последствий инфекции скончались 655 человек, 65 109 заразились, что стало рекордным показателем по заболеваемости за сутки с начала пандемии.
Первое место по суточной заболеваемости остается за столицей – в Москве за день выявили 19 509 случаев. Далее следует Санкт-Петербург с 8 413 зараженными. Третье место у Московской области, где за день коронавирус подхватили 5 980 человек.
За все время распространения инфекции умерли 326 112 россиян, зафиксировано с начала пандемии 11 173 300 случаев заражения. Выздоровели 10 023 622.
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