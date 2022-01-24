В Московской области определили антилидера по ковиду

Всего в регионе заболели 5980 человек

Министерство здравоохранения Московской области обнародовало статистку по заболеваемости коронавирусом на 24 января. За сутки выявлено 5 980 случаев заражения COVID-19.

По данным портала "Подмосковье сегодня", наибольшее число заболевших – 440 человек – за сутки наблюдалось в Раменском округе. Среди лидеров антирейтинга также Одинцовский округ (376) и Подольск (344). Замыкают пятерку Королев (329) и Люберцы (318). 

Отметим, что вирусолог Максим Скулачев уже поспешил обнадежить жителей Подмосковья. В эфире местного "Радио 1" эксперт подчеркнул, что люди с иммунитетом к коронавирусу будут болеть в относительно легкой форме при том, что появление новых штаммов пока не исключено.

Источник: Минздрав МО ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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