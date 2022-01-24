Курс рубля
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей
Министерство здравоохранения Московской области обнародовало статистку по заболеваемости коронавирусом на 24 января. За сутки выявлено 5 980 случаев заражения COVID-19.
По данным портала "Подмосковье сегодня", наибольшее число заболевших – 440 человек – за сутки наблюдалось в Раменском округе. Среди лидеров антирейтинга также Одинцовский округ (376) и Подольск (344). Замыкают пятерку Королев (329) и Люберцы (318).
Отметим, что вирусолог Максим Скулачев уже поспешил обнадежить жителей Подмосковья. В эфире местного "Радио 1" эксперт подчеркнул, что люди с иммунитетом к коронавирусу будут болеть в относительно легкой форме при том, что появление новых штаммов пока не исключено.
Герой экс-актера Василий Петрович Голобородько в фильме испытал страх из-за абсолютно пустого Киева
Такое решение Госдеп объясняет угрозой военных действий со стороны Москвы