Курс рубля
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей
830 новости
Оперативный штаб по борьбе с распространанием коронавируса опубликовал свежую статистику по состоянию на 25 января 2022 года. За прошедший в день в результате осложенений, вызванных вирусом, скончался 681 россиянин. Медики выявили еще 67 809 зараженных.
Первое место по суточному приросту остается за Москвой с 18 935 случаями. Второе место у Санкт-Петербурга – 9 722 заболевших. Далее следует Московская область – 5 769 человек соответственно.
С начала пандемии в России зафиксировано 326 793 летальных исхода, заразились 11 241 109, выздоровели 10 071 740 граждан.
Герой экс-актера Василий Петрович Голобородько в фильме испытал страх из-за абсолютно пустого Киева
Такое решение Госдеп объясняет угрозой военных действий со стороны Москвы