Скончался еще 681 человек

Оперативный штаб по борьбе с распространанием коронавируса опубликовал свежую статистику по состоянию на 25 января 2022 года. За прошедший в день в результате осложенений, вызванных вирусом, скончался 681 россиянин. Медики выявили еще 67 809 зараженных.

Первое место по суточному приросту остается за Москвой с 18 935 случаями. Второе место у Санкт-Петербурга – 9 722 заболевших. Далее следует Московская область – 5 769 человек соответственно.

С начала пандемии в России зафиксировано 326 793 летальных исхода, заразились 11 241 109, выздоровели 10 071 740 граждан.