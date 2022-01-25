Статистика по коронавирусу в России на 25 января

Статистика по коронавирусу в России на 25 января
Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Скончался еще 681 человек

Оперативный штаб по борьбе с распространанием коронавируса опубликовал свежую статистику по состоянию на 25 января 2022 года. За прошедший в день в результате осложенений, вызванных вирусом, скончался 681 россиянин. Медики выявили еще 67 809 зараженных.

Первое место по суточному приросту остается за Москвой с 18 935 случаями. Второе место у Санкт-Петербурга – 9 722 заболевших. Далее следует Московская область –  5 769 человек соответственно.

С начала пандемии в России зафиксировано 326 793 летальных исхода, заразились 11 241 109, выздоровели 10 071 740 граждан.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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