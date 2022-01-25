"Главclub" на Орджоникидзе могут закрыть на 90 дней за нарушение санитарных норм

Посетителям концертной площадки не была обеспечена безопасность здоровья

Развлекательное заведение "Главclub" на ул. Орджоникидзе, д.11 в Москве грозит закрытие на три месяца за нарушение мер эпидбезопасности. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Сотрудники ОАТИ и Роспотребнадзора посетили ночной клуб во время концерта Ssshhhiiittt! и выявили ряд серьезных нарушений. В частности, многие зрители были без защитных масок, а социальную дистанцию было невозможно соблюдать из-за большого количества посетителей.

"Одновременно на концертной площадке, по визуальной оценке, находилось более 2 тысяч человек, что физически не позволяло организаторам обеспечить на площадке соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий",

– приводит АГН "Москва" слова инспектора.

Теперь клубу грозит штраф в размере 300 тыс.рублей. Размер штрафа может быть увеличен до 1 млн рублей или заведение и вовсе могут закрыть на срок до 90 суток, если выяснится, что выявленные нарушения нанесли вред здоровью посетителей.

Ранее несоблюдение предписаний, объявленных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, было выявлено в московском ТЦ "Калита".