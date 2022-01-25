Как лечить симптомы омикрон-штамма коронавируса: объяснил врач

Как лечить симптомы омикрон-штамма коронавируса: объяснил врач
Фото: M. Baumann/blickwinkel/www.globallookpress.com
продолжениеНекоторые симптомы "омикрона" не требуют вызова врача - инфекционист
Новый штамм заразнее предыдущих, но болезнь протекает легче

Симптомы нового штамма коронавируса схожи с симптомами ангины и привычной нам всем ОРВИ. Об этом заявил врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, признаки заражения "омикроном" схожи с обычной простудой. 

В беседе с изданием "Лента.ру" эксперт подчеркнул, что новый штамм COVID-19 люди переносят значительно легче, чем предыдущие. Меж тем, несмотря на легкое течение болезни, он рекомендовал принимать необходимые меры против вируса.

Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, прежде всего следует остаться дома и начать прием соответствующих лекарственных средств, считает врач. Речь идет о препаратах для лечения вируса. Специалист отметил, что люди могут легко спутать симптомы "омикрона" и простуды.

"Клиника [комплекс клинических симптомов и жалоб пациента] острого фарингита, клиника ангины, либо ОРЗ и ОРВИ, безусловно, присутствует", – рассказал врач. 

Отоларинголог подчеркнул, что "омикрон" не может полисистемно воздействовать на человеческий организм. Кроме того, новый штамм ковида не так сильно влияет на бронхи и легкие.

"Он, как правило, останавливается на уровне носа, носоглотки", уточнил Зайцев.

Несмотря на более легкое протекание болезни, "омикрон" заразнее предыдущих штаммов, предупредил эксперт. Однако лекарства от недуга можно найти практически в каждой домашней аптечке. 

 "Использовать антисептики на водной основе – не на спиртовой – для полости носа, для глотки – промывать. Далее – большое количество витамина С и обильное питье. Здесь вирус будет разрушаться от обильного питья", – посоветовал Зайцев. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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