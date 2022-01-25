Некоторые симптомы "омикрона" не требуют вызова врача - инфекционист

Некоторые симптомы "омикрона" не требуют вызова врача - инфекционист
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Эксперт предложил воспользоваться дистанционной медицинской помощью

Главными героями эпохи пандемии коронавируса как в России, так и во всем мире стали медицинские работники. Они день и ночь неустанно спасают человеческие жизни. К сожалению, COVID-19 еще не побежден – периодически появляются новые штаммы болезни. К примеру, "омикрон" при всей своей заразности протекает в более легкой форме и зачастую даже не требует вызова врача на дом.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов уверен, что при подозрении у себя омикрон-штамма коронавируса не следует паниковать и сразу же вызывать "скорую помощь". Он напомнил, что при симптомах простуды и ОРВИ порой достаточно соблюдения медицинских рекомендаций в домашних условиях.

Эксперт подчеркнул, что многие люди могут перенести "омикрон" малосимптомно или даже бессимптомно. Инфекционист призвал не паниковать при легком недуге и объяснил, что температура 37.8 не является поводом для вызова врачей. Вместо этого иммунолог предложил воспользоваться дистанционной медицинской помощью.

"Просто следуйте рекомендациям врачей. Можно позвонить в поликлинику, или дежурному врачу, или на 03 – там проконсультируют. В Москве и крупных городах-миллионниках точно можно получить дистанционную консультацию. Нужно ею воспользоваться и понять, какие дальнейшие шаги", – отметил Викулов. 

Врач подчеркнул, что бригаду "скорой" следует вызывать только при тяжелых симптомах коронавируса. По словам эксперта, к ним относятся высокая температура, которая не снижается с помощью стандартных жаропонижающих препаратов двое суток и более; многократная рвота или многократный жидкий стул; сильное головокружение с высокой температурой; отдышка в покое без физической нагрузки.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, как лечить симптомы нового штамма коронавируса. Он отметил, что признаки заражения "омикроном" схожи с обычной простудой.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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