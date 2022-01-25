Власти бдительно следят за эпидемиологической обстановкой

Подмосковные медицинские специалисты провели более 14,5 миллиона ПЦР-тестов, призванных выявить носителей коронавирусной инфекции среди местных жителей. Областную администрацию очень заботит эпидемиологическая обстановка в регионе, и власти делают все возможное для того, чтобы ее стабилизировать.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в этом российском субъекте функционирует 14 гослабораторий, выполняющих около 38,5 тысячи исследований в сутки.

К слову, недавно известный вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом "Радио 1" заявил, что уже в первой половине февраля в нашей стране должен быть достигнут пик заболеваемости COVID-19. После этого темпы заражаемости должны снизиться.