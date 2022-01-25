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Подмосковные медицинские специалисты провели более 14,5 миллиона ПЦР-тестов, призванных выявить носителей коронавирусной инфекции среди местных жителей. Областную администрацию очень заботит эпидемиологическая обстановка в регионе, и власти делают все возможное для того, чтобы ее стабилизировать.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в этом российском субъекте функционирует 14 гослабораторий, выполняющих около 38,5 тысячи исследований в сутки.
К слову, недавно известный вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с корреспондентом "Радио 1" заявил, что уже в первой половине февраля в нашей стране должен быть достигнут пик заболеваемости COVID-19. После этого темпы заражаемости должны снизиться.
Кремль готов отрезать Киев от выхода к Черному морю и забрать юго-восток, уверяет главнокомандующий