Статистика по коронавирусу в России на 26 января

Статистика по коронавирусу в России на 26 января
Фото: АГН «Москва» / Денис Гришкин
Скончались еще 657 человек

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией опубликовал сводку на 26 января. Согласно приведенным данным, за минувшие сутки скончались 657 россиян в результате осложнений, вызванных инфекцией. Всего в России за день зафикисировано 74 692 случая заражения, выписаны 28 197.

Первое место по дневному приросту занимает российская столица с 19 856 зараженными. Второе место за Петербургом – 10 581 случай. Далее следует Московская область –  6 709 зараженных граждан соответственно.

С самого начала пандемии медики выявили в России 328 105 случаев лательного исхода, подхватили коронавирусную инфекцию 11 315 801, выписано 10 099 937 человек.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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