Карантин по коронавирусу для контактных лиц сокращен до 7 дней

Больничный лист автоматически закроется через неделю

Москвичи, контактировавшие с заболевшими COVID-19, отныне должны находиться на карантине в течение семи дней. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, комментируя постановление главного санитарного врача РФ о сокращении срока карантина с двух до одной недели.

В оперштабе уточнили, что предписание Роспотребнадзора вступило в силу с 26 января, но оно распространяется и на те случаи, когда срок карантина был установлен ранее. Иначе говоря, все должны отсчитать семь дней с начала карантина, а на восьмой можно возобновлять социальные контакты.

Больничные листы по карантину, как и раньше, в Москве будут закрываться дистанционно, без визита в поликлинику. Но теперь это будет происходить автоматически через семь дней.

"Решение о сокращении сроков карантина для контактировавших с заболевшим COVID-19 также распространяется на те классы школ и группы детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится семь и более дней",

– сообщается на портале mos.ru. При этом по инициативе родителей срок действующего карантина может быть оставлен без изменений.

Ранее сообщалось, что операторы службы вызова экстренной помощи 112 перезванивают москвичам, не дождавшимся ответа из-за чрезмерной загруженности линии в пиковые часы.