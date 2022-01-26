Курс рубля
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Эксперт предсказал падение доллара до 60 рублей
За последние дни количество посетителей пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах столицы увеличилось более чем в три раза. Некоторые пункты на такой наплыв людей оказались не рассчитаны, поэтому было решено перенести их в другие места, где можно обеспечить всем комфорт и безопасность.
Итак, пункты тестирования, расположенные в вестибюлях станций метро "Тверская"/"Пушкинская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошевская", "Третьяковская" и на территории ТПУ "Нижегородская" и "Площадь Гагарина", перенесены в торговые центры и офисы "Мои документы" по адресу:
Экспресс-тестирование там, как и в других пунктах, можно пройти бесплатно и без предварительной записи. Но ради экономии времени можно заранее заполнить онлайн-заявку на сайте emias.info или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Для заполнения заявки потребуются данные паспорта, полиса ОМС или СНИЛС. После заполнения формы человек получает QR-код заявки, который нужно предъявить в любом из центров экспресс-тестирования.
Ранее в Москве дали пояснения насчет сокращения срока карантина для контактировавших с больными коронавирусом.
Вашингтон корректирует свое послание Москве с союзниками из ЕС
Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат