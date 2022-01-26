Пункты экспресс-тестирования перенесли из метро в ТЦ и МФЦ

Пункты экспресс-тестирования перенесли из метро в ТЦ и МФЦ
Фото: АГН «Москва» / Мобильный репортер
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Желающие могут заранее заполнить онлайн-заявку на бесплатный тест

За последние дни количество посетителей пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах столицы увеличилось более чем в три раза. Некоторые пункты на такой наплыв людей оказались не рассчитаны, поэтому было решено перенести их в другие места, где можно обеспечить всем комфорт и безопасность.

Итак, пункты тестирования, расположенные в вестибюлях станций метро "Тверская"/"Пушкинская", "Маяковская", "Тургеневская", "Хорошевская", "Третьяковская" и на территории ТПУ "Нижегородская" и "Площадь Гагарина", перенесены в торговые центры и офисы "Мои документы" по адресу:

  • центр госуслуг района Головинский (Головинское шоссе, дом 5);
  • центр госуслуг района Донской (5-й Донской проезд, дом 15, строение 8);
  • центр госуслуг района Черемушки (Новочеремушкинская улица, дом 55, корпус 2);
  • ТВК "Тишинка" (Тишинская площадь, дом 1, строение 1);
  • ТЦ "Пятая Авеню" (улица Маршала Бирюзова, дом 32);
  • ТЦ "Атриум" (улица Земляной Вал, дом 33);
  • ТЦ "Универмаг “Московский”" (Комсомольская площадь, дом 6).

Экспресс-тестирование там, как и в других пунктах, можно пройти бесплатно и без предварительной записи. Но ради экономии времени можно заранее заполнить онлайн-заявку на сайте emias.info или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Для заполнения заявки потребуются данные паспорта, полиса ОМС или СНИЛС. После заполнения формы человек получает QR-код заявки, который нужно предъявить в любом из центров экспресс-тестирования.

Ранее в Москве дали пояснения насчет сокращения срока карантина для контактировавших с больными коронавирусом.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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