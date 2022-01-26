Плановая госпитализация детей в Москве отменена на три недели

Решение связано с резким ростом заражений COVID-19 среди несовершеннолетних

Заболеваемость коронавирусом среди детей в Москве за последние две недели увеличилась в 14 раз – с 2000 до 28000 человек в неделю. Количество госпитализаций выросло в 10 раз – до 120 человек в сутки. При этом почти половину детей, поступивших в инфекционные отделения стационаров, перевели из больниц, где они проходили плановое лечение других заболеваний.

В связи с этим, чтобы снизить риски инфицирования, в городе приняли решение приостановить плановую госпитализацию несовершеннолетних на три недели.

Ограничения не коснутся детей и подростков с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Экстренная медицинская помощь также будет оказываться всем в полном объеме.

Ранее в Москве разъяснили, как будет действовать предписание Роспотребнадзора о сокращении срока карантина с 14 до 7 дней.