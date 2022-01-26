Москвичей просят отложить плановые визиты в поликлинику до середины февраля

Все силы медиков брошены на помощь пациентам с симптомами ОРВИ

За последние две недели заболеваемость коронавирусом и ОРВИ в Москве выросла в пять раз. При этом распространяющийся сейчас штамм COVID-19 "омикрон" обычно не вызывает тяжелых состояний. Поэтому основная нагрузка легла на амбулаторное звено. Чтобы помощь медикам в поликлиниках справиться с наплывом пациентов, москвичей просят пока воздержаться от обращений в лечебные учреждения без экстренной необходимости.

Плановый визит в районную поликлинику рекомендовано отложить на две-три недели. В ближайшее время прием пациентов с заболеваниями, не связанными с COVID-19 или ОРВИ, будет временно ограничен, передает портал mos.ru.

Для граждан, у которых появились признаки ОРВИ, в поликлиниках организован прием дежурных врачей. Прийти к ним можно без предварительной записи, а можно и записаться онлайн – это сократит время ожидания в очереди у кабинета.

Ранее стало известно, что на ближайшие три недели в Москве приостановлена плановая госпитализация детей.