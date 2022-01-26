Вскоре новая мутация распространится по всей территории нашей страны

Сейчас свое "триумфальное" шествие по миру начал новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название "омикрон".



По мнению опытного российского вирусолога Сергея Нетесова, пик заболеваемости этой разновидностью инфекции в нашей стране придется на вторую половину февраля. Своим прогнозом известный специалист поделился в беседе с корреспондентом "Радио 1".

К слову, сегодня, 26 января, также стало известно, что на территории нашей страны стартовали клинические исследования назальной формы разработанного российскими учеными препарата от COVID-19 "Спутник V". Об этом пишет интернет-издание "МИР24".