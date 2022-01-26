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Сейчас свое "триумфальное" шествие по миру начал новый штамм коронавирусной инфекции, получивший название "омикрон".
По мнению опытного российского вирусолога Сергея Нетесова, пик заболеваемости этой разновидностью инфекции в нашей стране придется на вторую половину февраля. Своим прогнозом известный специалист поделился в беседе с корреспондентом "Радио 1".
К слову, сегодня, 26 января, также стало известно, что на территории нашей страны стартовали клинические исследования назальной формы разработанного российскими учеными препарата от COVID-19 "Спутник V". Об этом пишет интернет-издание "МИР24".
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