Крупные исследования доказали эффективность "Арбидола" при Омикрон-штамме Covid-19

Крупные исследования доказали эффективность "Арбидола" при Омикрон-штамме Covid-19
Фото: Petr Svancara / CTK / www.globallookpress.com
Исследование показало, что "Арбидол" разрушает белки коронавируса независимо от вида мутации и штамма

Крупные фармако-эпидемиологические исследования подтвердили преимущества применения умифеновира (действующее вещество "Арбидола") по влиянию на продолжительность основных симптомов не только для лечения сезонных ОРВИ, но и различных штаммов коронавирусной инфекции. Ведущие эксперты-медики рассказали о механизме действия и способах применения препарата.

"Арбидол" можно отнести к группе наиболее исследованных противовирусных препаратов. С момента его разработки проведено более 120 доклинических и клинических исследований, в том числе за рубежом (США, Австралия, Китай, Франция и др.). Все они подтверждают эффективность и безопасность умифеновира, а результаты опубликованы в 130 статьях и клинических рекомендациях. Главное отличие от других препаратов – широкий спектр противовирусной активности",

– отмечает Главный внештатный детский инфекционист Санкт-Петербурга, научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Елена Дондурей.

Клинически доказано, что применение противовирусных препаратов при первых симптомах заболевания снижает риск развития осложнений. При подозрении на Covid-19 (повышение температуры тела, затрудненное дыхание, кашель и заложенность носа; боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость) медицинское сообщество рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и начинать прием противовирусных препаратов широкого спектра. В методических рекомендациях Министерства здравоохранения РФ содержатся рекомендации по применению умифеновира ("Арбидола") в случае контакта с заболевшим в качестве профилактического средства и при возникновение симптомов ОРВИ или подозрении на Covid-19.

"При профилактическом применении препарат "Арбидол" не только снижает риск инфицирования популяции ОРВИ и печально известным COVID-19, но и в случае возникновения заболевания способствует более лёгкому течению болезни с быстрым выздоровлением, снижая риск развития осложнений",

– рассказала Оксана Гизингер, иммунолог, аллерголог, профессор кафедры аллергологии и иммунологии Российского университета дружбы народов.

Российские ученые провели масштабное фармако-эпидемиологическое исследование ЭГИДА-2020, целью которого стал анализ течения различных респираторных инфекций – гриппа, ОРВИ, COVID-19 в период пандемии.

При подготовке исследования ЭГИДА российские ученые проанализировали более 1000 историй болезней взрослых пациентов с лабораторно-подтвержденным диагнозом "Covid-19" в 17 регионах страны. Исследуемые пациенты проходили стационарное лечение в медицинских учреждениях. Исходя из симптоматики и клинической картины, пациентам назначались различные препараты, однако исследование выявило три лекарственные группы, которые применялись чаще всего. В 16% случаев пациенты получали кортикостериоиды, в 77% случаев применялись антибактериальные препараты и в 92% случаев пациентам назначалась противовирусная терапия умифеновиром.

Терапия умифеновиром на 52% сокращала продолжительность периода кашля и на 34% сокращала продолжительность интоксикации (размножение вирусов внутри клеток и образование опасных токсинов) в сравнении с группой без противовирусных препаратов.

Похожие результаты показало исследование Американского химического общества, в ходе которого "Арбидол" был испытан на пациентах в качестве лекарственного средства для лечения на ранних стадиях COVID-19. Учеными была подтверждена довольно высокая способность коронавируса к мутации. Однако строение S-белка коронавируса не подвержено сильным изменениям. При этом механизм действия молекулы умифеновира направлен на разрушение поверхности именно этого белка. Таким образом, "Арбидол" может одинаково успешно противостоять разным штаммам COVID-19, включая Омикрон-штамм. Соответствующее исследование было опубликовано в авторитетном медицинском журнале ASC Publications.

При бессимптомном, легком или умеренном течении Covid-19, как и при ОРВИ, в текущей медицинской практике назначается амбулаторное лечение (на дому). В таком случае рекомендуется применение противовирусных препаратов прямого действия и широкого спектра активности с хорошей переносимостью. К таким препаратам, в первую очередь, и относится "Арбидол". В России препарат является безрецептурным и при этом имеет высокий профиль безопасности и изученный российскими и зарубежными учеными механизм действия. Действующее вещество препарата активно против различных групп респираторных вирусов: гриппа, риновирусов, аденовирусов и различных штаммов Covid-19. "Арбидол" напрямую действует на вирусы, подавляя их возможность репродукции, и не затрагивает собственный иммунитет человека.

При этом эксперты отмечают важность соблюдения правил и режима приема противовирусного препарата в соответствии с рекомендациями лечащего врача или с инструкцией к препарату. Чтобы избежать осложнений при Covid-19, важно не "бросать" прием лекарств даже при улучшении самочувствия и пройти полный курс лечения. Именно своевременное  применение противовирусных препаратов не даст возможности вирусу вновь активизироваться и продолжить активное размножение. 

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