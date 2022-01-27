За день скончались 665 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России опубликовал свежую сводку на 27 января 2022 года. За прошедшие 24 часа в результате осложнений, вызванных инфекцией, умерли 665 граждан страны. За сутки выявлено 88 816 новых случаев, успешно излечиться смогли 29 754 россиянина.

Москва продолжает занимать первое место по суточному приросту среди всех российских городов – за минувшие сутки в столице выявили 26 586 случаев. Далее следуют Санкт-Петербург с Московской областью – 11 808 и 7 182 случая соответственно.

С начала распространения пандемии оперативный штаб выявил 328 770 летальных исходов, заболели 11 404 617, вылечился 10 129 691 человек.

Ранее медики заявили, что против штамма "Омикрон" успешно применяется обыкновенный "Арбидол".



