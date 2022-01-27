Курс рубля
- Россияне кинулись в обменники
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
Несмотря на многочисленные меры, которые принимает руководство нашей страны и региональные власти, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории страны. Так, в Московской области за минувшие сутки заразились рекордное число местных жителей.
Как сообщает "Радио 1", за 24 часа подмосковные медики выявили еще 7 182 новых носителя опасного заболевания. Это рекордное число инфицированных за сутки.
Тем временем, в стране активно проводится вакцинация. К слову, по расчетам Всемирной организации здравоохранения, уже к концу текущего года в каждом государстве будет привито порядка 70% населения, передает интернет-издание "МИР24".
Президент Байден лично "благословил" окончательный вариант текста послания Москве
Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат