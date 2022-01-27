Эпидемиологическая обстановка в регионе оставляет желать лучшего

Несмотря на многочисленные меры, которые принимает руководство нашей страны и региональные власти, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории страны. Так, в Московской области за минувшие сутки заразились рекордное число местных жителей.



Как сообщает "Радио 1", за 24 часа подмосковные медики выявили еще 7 182 новых носителя опасного заболевания. Это рекордное число инфицированных за сутки.

Тем временем, в стране активно проводится вакцинация. К слову, по расчетам Всемирной организации здравоохранения, уже к концу текущего года в каждом государстве будет привито порядка 70% населения, передает интернет-издание "МИР24".