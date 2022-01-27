Новый антирекорд: в Мособласти зафиксировано более 7 тысяч случаев заражения COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в регионе оставляет желать лучшего

Несмотря на многочисленные меры, которые принимает руководство нашей страны и региональные власти, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории страны. Так, в Московской области за минувшие сутки заразились рекордное число местных жителей.

Как сообщает "Радио 1", за 24 часа подмосковные медики выявили еще 7 182 новых носителя опасного заболевания. Это рекордное число инфицированных за сутки.

Тем временем, в стране активно проводится вакцинация. К слову, по расчетам Всемирной организации здравоохранения, уже к концу текущего года в каждом государстве будет привито порядка 70% населения, передает интернет-издание "МИР24".

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

Заявление Блинкена и прогнозы экспертов: что ждать от ответа США по гарантиям безопасности

Президент Байден лично "благословил" окончательный вариант текста послания Москве

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей