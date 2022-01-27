Пушкино вырвалось в лидеры антирейтинга по ковиду в Подмосковье

В округе заболели 809 человек

Эпидемиологическая обстановка в Московской области, как и на территории всей Российской Федерации, вызывает большие опасения у профильных специалистов и простых граждан. Сегодня, 27-го января, была опубликована свежая статистика по распространению инфекции по территории Подмосковья. На этот раз антилидером стало Пушкино.

В округе зарегистрирован беспрецедентный прирост за 24 часа. За это время там выявили 809 новых носителей COVID-19. На втором месте расположился Ленинский округ – там заболели 653 человека. Третье место досталось Красногорску с 517 инфицированными, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего же в Московской области было зарегистрировано более 7 тысяч случаев заражения COVID-19.

Источник: Коронавирус. Мособлштаб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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