В округе заболели 809 человек

Эпидемиологическая обстановка в Московской области, как и на территории всей Российской Федерации, вызывает большие опасения у профильных специалистов и простых граждан. Сегодня, 27-го января, была опубликована свежая статистика по распространению инфекции по территории Подмосковья. На этот раз антилидером стало Пушкино.



В округе зарегистрирован беспрецедентный прирост за 24 часа. За это время там выявили 809 новых носителей COVID-19. На втором месте расположился Ленинский округ – там заболели 653 человека. Третье место досталось Красногорску с 517 инфицированными, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего же в Московской области было зарегистрировано более 7 тысяч случаев заражения COVID-19.