За день скончались 673 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Российской Федерации публикует свежие данные по состоянию на 28 января. Так, за минувшие сутки болезнь унесла жизни 673 гражданина. Вместе с тем за день число заболевших выросло на 98 040, выздоровели 29 506 россиян.

Лидером среди всех российских городов по дневному приросту остается Москва с 23 994 случаями. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область – по 13 976 и 8 611 заболевших за день соответственно.

С самого начала распространения эпидемии в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 329 443 гражданина. Перенесли заболевание 11 502 657, вылечились 10 159 197 граждан.