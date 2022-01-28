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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Российской Федерации публикует свежие данные по состоянию на 28 января. Так, за минувшие сутки болезнь унесла жизни 673 гражданина. Вместе с тем за день число заболевших выросло на 98 040, выздоровели 29 506 россиян.
Лидером среди всех российских городов по дневному приросту остается Москва с 23 994 случаями. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область – по 13 976 и 8 611 заболевших за день соответственно.
С самого начала распространения эпидемии в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 329 443 гражданина. Перенесли заболевание 11 502 657, вылечились 10 159 197 граждан.
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