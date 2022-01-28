Свежая статистика по коронавирусу на 28 января

Свежая статистика по коронавирусу на 28 января
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
За день скончались 673 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Российской Федерации публикует свежие данные по состоянию на 28 января. Так, за минувшие сутки болезнь унесла жизни 673 гражданина. Вместе с тем за день число заболевших выросло на 98 040, выздоровели 29 506 россиян.

Лидером среди всех российских городов по дневному приросту остается Москва с 23 994 случаями. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область – по 13 976 и 8 611 заболевших за день соответственно.

С самого начала распространения эпидемии в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 329 443 гражданина. Перенесли заболевание 11 502 657, вылечились 10 159 197 граждан.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

В МИД напомнили о "красных линиях" после ответа США по гарантиям безопасности

Москва остается открытой для продолжения диалога, но не поступится национальными интересами

Индексация выплат и выдача QR-кода по антителам: что изменится в жизни россиян с февраля

Некоторые нововведения обрадуют граждан РФ, но некоторые огорчат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей