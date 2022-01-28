Пять ресторанов в центре Москвы могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Инспекторы проверили, как соблюдаются меры профилактики COVID-19 в заведениях общественного питания

Расположенные в центре Москвы рестораны Pino, Pinch, Loro, Koji, Lucky Izakaya Bar могут закрыть на три месяца за нарушения мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Ранее сотрудники инспекции вместе с полицейскими провели рейд с целью проверки, как на площадках общепита соблюдаются предписания в рамках режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса.

В результате в пяти ресторанах были выявлены явные нарушения: сотрудники были без масок или спускали их на подбородок; между обеденными столами не соблюдалось расстояние, позволяющее посетителям находиться в 1,5 метрах друг от друга; не было организовано проведение термометрии при входе.

По словам Поплавского, подобные нарушения влекут штраф в размере 300 тыс. руб. с юридического лица, передает АГН "Москва". При этом размер штрафа может быть увеличен до 1 млн рублей или предприятие общепита может быть закрыто сроком до 90 суток, если выяснится, что нарушение санитарных предписаний привело к причинению вреда здоровью посетителей или сотрудников.

Ранее нарушение мер против COVID-19 было выявлено в некоторых московских торговых центрах.