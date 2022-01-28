Испытание назальной вакцины от COVID-19 началось в Москве

Испытание назальной вакцины от COVID-19 началось в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
В эксперименте будут участвовать 400 добровольцев

В Москве на базе университета имени Сеченова и двух городских поликлиник, а также в НИЦ "Эко-безопасность" Санкт-Петербурга началось клиническое исследование назальной вакцины от COVID-19 "Спутник". Об этом сообщила руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

"Назальная вакцина – это тот же самый "Спутник V" двухкомпонентный, в той же самой дозировке, только в другой форме – в виде спрея для носа, который также вводится два раза с промежутком в 21 день",

– пояснила Анастасия Ракова. Первые участники испытаний уже получили вакцину. Всего на этом этапе исследований примут участие 400 добровольцев. Все они старше 18 лет и в последние полгода не болели COVID-19 и не получали вакцину от этой инфекции.

Исследование продлится 180 дней, в течение которых специалисты будут оценивать основные жизненно важные показатели и сравнивать изменения в состоянии пациента с показателями предыдущего визита, а также исследовать кровь.

К исследованию еще можно присоединиться. Для этого нужно подать заявку на электронную почту: vacspray@zdrav.mos.ru.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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