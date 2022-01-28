Бизнес-сообщество: Действующих в Москве антиковидных мер вполне достаточно

Предприниматели выступили против ужесточения санитарных ограничений

Зачастую мэрии Москвы приходится идти на непопулярные меры, связанные с антиковидными ограничениями. Однако, ответственный подход граждан и властей помогает снизить уровень заболеваемости в городе. Нынешних мер, по мнению представителей бизнеса, вполне достаточно.

По данным АГН Москва, предприниматели выступили против дальнейшего ужесточения санитарных ограничений в российской столице. К примеру, основатель сети ресторанов "Мясо&Рыба", руководитель агентства "РестКонсалт" Сергей Миронов считает, что новые меры не принесут практической пользы.

"Омикрон" имеет дикую контагиозность, он передается достаточно просто. В жестких мерах сейчас нет смысла, они не несут никакой пользы. Остановить жизнь города нельзя: закрывать рестораны, перекрывать транспорт, магазины", – отметил ресторатор.

В то же время основатель компании HURMA Management Group Дмитрий Левицкий обратил внимание на профессиональные действия столичной администрации в эпоху пандемии.

"В плане коронавирусных ограничений московские власти являются одними из самых прогрессивных во всем мире. Власти Москвы осмысленно вводят меры по профилактике распространения коронавируса. Никому не выгодно губить бизнес", – уточнил Бизнесмен.

Против новых ограничений выступил также известный сыровар Олег Сирота. Он призвал не закрывать городские предприятия. Фермер подчеркнул, что это может привести к потере рабочих мест и снижению налоговых отчислений.

"Система здравоохранения вполне готова к наплыву: за эти два года она сделала рывок в развитии. Закрывать культурные заведения не надо. Введения QR-кодов вполне достаточно. Люди прошли вакцинацию, значит, себя обезопасили", – уверен сыровар.

Важно отметить, что из-за пандемии коронавируса в Москве все еще сохраняются некоторые санитарные ограничения: самоизоляция для граждан старше 60 лет, дистанционный режим работы в отношении не менее 30% работников, масочный режим, запрет на проведение публичных мероприятий.