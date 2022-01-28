В Подмосковье вырос уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Опубликованы данные по региону на 28 января

В Московской области уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг отметки в 74,4%. Об этом свидетельствуют суточные данные, опубликованные на портале "стопкоронавирус.рф".

Свыше пяти миллионов жителей Подмосковья уже сделали прививку от коронавируса – они вакцинировались первым компонентом препарата. Еще более 4,8 человек уже вакцинировались вторым компонентом. Меж тем, за 28 января в регионе выявлено 8,6 тысяч случаев заражения ковидом. Об этом сообщает издание "Подмосковье сегодня".

По данным "Радио 1", россияне, которые сделают прививку от COVID-19 отечественной вакциной "Спутник V", смогут въехать в Израиль по упрощенной процедуре. Туристов будут пускать по российской справке о наличии антител.

Источник: стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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