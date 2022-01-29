Заболели 113 тысяч человек: свежая статистика по коронавирусу на 29 января

Суточный прирост поставил новый антирекорд

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает свое шествие по территории Российской Федерации и другим странам. Федеральные и региональные власти делают все возможное для того, чтобы снизить распространение опасного заболевания. Однако несмотря на усилия, вирус продолжает заражать наших сограждан. Последней информацией с ковидного фронта поделились эксперты специализированного штаба по борьбе с инфекцией. Выяснилось, что за прошедшие сутки в нашей стране заразились еще 113 122 человека.

По печальной традиции, больше всего новых инфицированных выявлено в российской столице. Медицинские эксперты Златоглавой получили положительные тесты на коронавирус у еще 26 488 местных жителей. Следом идет Культурная столица. Там за 24 часа заболели 14 939 петербуржцев. Замыкает тройку антилидеров Московская область. За сутки стало известно о еще  10 725 носителях COVID-19 в этом регионе.

При этом вирус продолжает обрывать жизненные пути наших сограждан. За вчерашний день из-за последствий заражения коронавирусом умерли 668 пациентов. За все время пандемии из-за COVID-19 этот мир покинули 330 111 россиян. Общее количество заболеваний достигло 11 615 779 случаев.

К слову, ранее стало известно, что в Москве начались испытания назальной вакцины от COVID-19.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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