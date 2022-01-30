Статистика по коронавирусу в России на 30 января

Статистика по коронавирусу в России на 30 января
Фото: pixabay.com
Погибло 617 человек

За последние сутки, по данным столичного оперштаба, в России заболело 121 228 человек. Скончались от ковида 617 пациентов, вылечились 28 944.

На первом месте по заражениям – российская столица. В Москве зафиксировали 24 030 случаев.

На втором Питер. Здесь заболело 17 833 человека.

Третью строчку занимает Московская область. Здесь положительные результаты тестов получили 11 434 человека.

За все время в России от коронавируса погибло  330 728 заболевших. Выявлено 11 737 007 случаев ковида. Выздоровел 10 218 151 пациент.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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