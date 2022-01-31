Новый стандарт приема горожан с ОРВИ обеспечивает поликлиникам работу без очередей

Новый стандарт приема горожан с ОРВИ обеспечивает поликлиникам работу без очередей
Фото: АГН «Москва» / Софья Сандурская
Столичный депздрав оптимизировал работу амбулаторного звена

Ранее россияне на фоне роста заболеваемости ковидом массово жаловались в Сети на очереди в поликлиниках, а также сложности с записью к нужному специалисту. После этого в столичном депздраве приняли решение наладить работу по новому стандарту, который позволил оптимизировать деятельность амбулаторного звена. Облегчило ли это жизнь пациентам, лично проверили журналисты.

Рейд представители СМИ провели в понедельник, который традиционно считается в поликлиниках самым загруженным. Как отмечает "Лента.ру", изменения в работе очевидны – невзирая на рост заболеваемости ковидом, в поликлиниках не наблюдается очередей, дежурные врачи в штатном режиме консультируют пациентов.

Больных, которые явились на прием с симптомами ОРВИ, впускают через отдельный вход. Сразу измеряют температуру и дают респираторы, которые более эффективно защищают от распространения вирусов, нежели привычные медицинские маски.

Как сообщила главврач поликлиники №2 Наталья Шиндряева, отделения, где принимают горожан с симптомами ОРВИ, изолированы полностью. Другие пациенты в безопасности – вирус они не подхватят. Кроме того, у больных с симптомами простуды берут мазок и проводят экспресс-тест. По результатам тестирования граждан разделяют на две группы, которые далее не пересекаются.

Неважно, есть ли прикрепление – в случае необходимости можно обратиться без записи в любую поликлинику. Там проконсультирует дежурный врач. Их число в поликлиниках увеличено. Медики трудятся без выходных с восьми утра до восьми вечера, но на деле не уходят домой, пока не примут последнего пациента.

Медики определяют, какое лечение назначить больным с ОРВИ или коронавирусом. Пациенты бесплатно получают ряд лекарств, в числе которых противовирусные и жаропонижающие.

С симптомами ОРВИ записаться на прием к специалисту можно несколькими способами. Можно посетить любую поликлинику, где примет дежурный врач. Запись не нужна. Конкретное время приема в поликлинике, к которой прикреплен пациент, можно выбрать на сайте "ЕМИАС.ИНФО", в одноименном приложении, а также на сайте mos.ru.

Рассказать врачу, что беспокоит и открыть больничный можно и не выходя из дома. Для этого нужно зайти на сайт mos.ru и заполнить заявку. После этого специалист сам свяжется с пациентом.

Если состояние не позволяет дойти до поликлиники, можно позвонить по номеру "112" и врач придет к вам домой.

"Именно благодаря такому комплексному подходу нам удалось обеспечить условия, при которых даже в самые пиковые часы не создается большого скопления людей в поликлинике, а пациенты попадают к врачу максимально быстро", – отметила Шиндряева.

Источник: "Лента.ру" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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