Жертвами вируса стали 678 человек

Эпидемиологическая обстановка в нашем государстве оставляет желать лучшего. Новая особо заразная мутация коронавирусной инфекции не позволяет специалистам пресечь распространение COVID-19 по территории Российской Федерации. С каждым днем все больше людей подхватывают опасную инфекцию. Только за вчерашний день в нашей стране заразились141 883 человека – это новый рекорд.



Пальму первенства в печальном антирейтинге продолжает держать российская столица. За 24 часа профильные эксперты выявили 23 784 новых зараженных среди москвичей. Второе место все также остается за Северной столицей. В Санкт-Петербурге заразились еще 19 234 местных жителя. Замыкает тройку антилидеров Московская область. Там вирус подхватили 10 188 человек.

Опасная инфекция продолжает убивать наших сограждан. Только за минувшие сутки зафиксировано 678 летальных случаев. За все время буйства мировой эпидемии в России скончались 332 690 пациентов.

В то же время медицинские специалисты продолжают не покладая рук сражаться за жизни российских граждан. За прошедший день им удалось полностью вылечить 48 426 человек. Всего за время эпидемии в нашей стране выздоровели 10 337 008 заболевших.

Несмотря на тяжелую ситуацию, пока российские власти не собираются вводить тотальный локдаун. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает телеканал "360".