В Москве увеличили коечный фонд для детей с COVID-19

Все больше малышей и подростков попадают в больницы из-за коронавируса

Штамм COVID-19 "омикрон", получивший большое распространение за последние дни, оказался особенно опасен для детей. Количество инфицированных ребят растет, увеличивается и число госпитализаций. В связи с этим в Москве впервые с начала пандемии пришлось расширять коечный фонд в детских стационарах для больных коронавирусом.

Для детей с ковидом отдали корпус детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. Там есть отделение реанимации и интенсивной терапии, компьютерный томограф, аппараты для лабораторной и инструментальной диагностики. Палаты и боксы разграничены на "чистые" и "красные" зоны.

"Здесь есть все необходимое, чтобы пациенты получили качественное лечение и смогли восстановить свое здоровье. Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями",

– сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 в Москве составит почти 1,3 тыс. коек. В ближайшее время прием маленьких пациентов с коронавирусной инфекцией начнут также два федеральных стационара - Российская детская клиническая больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей.

С 31 января в Москве началась бесплатная вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет. Согласие родителей обязательно.