За сутки от ковида погиб 661 человек

Оперштаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу. В России – новый антирекорд. На утро 6 февраля медики зафиксировали еще 180 071 случаев. Жертв ковида за последние сутки насчитывается 661. Излечились от опасного вируса 59 583 пациентов.

Первую строчку по заболеваемости занимает Петербург. В Северной столице вирус подхватили 21 448 человек.

Второе место у российской столицы.В Москве ковидом заразились 18 856 человек.



На третьем – Московская область. Здесь ковид подтвердился у 10 443 граждан.

За весь период пандемии в России погибло 335 414 человек. Заразились 12 810 118, вылечить врачам удалось 10 569 271 пациента.