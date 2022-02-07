Наука разводит руками: медики ищут причины страшных болей при "омикроне"

Наука разводит руками: медики ищут причины страшных болей при "омикроне"
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пока у ученых нет конкретного ответа на мучающий всех вопрос

Российский инфекционист Евгений Тимаков перечислил самые опасные симптомы, которым были подвержены те, кто переносил заражение коронавирусной инфекцией штаммом "омикрон".

Как указал эксперт, чаще всего пациенты после инфицирования начинают жаловаться на болезненные ощущения в горле и довольно сильную головную боль. Не меньше начинает беспокоить и живот, указал Тимаков.

Эксперт в интервью журналистам описал, как можно представить эту боль. По ощущениям она стреляющая и довольно резкая – терпеть ее крайне сложно.

"Такие выраженные боли в горле, голове и животе напоминают аппендицит", – указал Тимаков для "Ленты.ру".

Не менее важная проблема, связанная со штаммом "омикрон" – заразившиеся пациенты жалуются на появляющиеся в поясничной области мышечные боли. Однако точная причина пока что остается неизвестной.

Инфекционист также указал, что чаще всего подобные жалобы поступают от женщин. Однако, считает медик, симптом вряд ли характерен исключительно для женского пола – проявления болезни в этом случае не имеют связей с поражением органов репродуктивной системы.

Как считает мануальный терапевт Андрей Кабычкин, указанный симптом вовсе не обязательно связан с заражением "омикроном". Медицина насчитывает более двухсот причин появления болезненных ощущений в указанной области. Речь может идти как о неправильном положении тела, так и инфекционных процессах в организме. Конкретный патоген можно выявить лишь в ходе тщательного медобследования.

Ранее ведущие медики заявили об эффективности "Арбидола" против коронавирусной инфекции – оказалось, что действующее вещество препарата разрушает белковую структуру коронавируса.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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